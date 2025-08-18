Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 1994-1998 yılları arasında başkanlık koltuğunda oturan iş insanı Ali Şen, Bodrum’da yoğun bakımda tedavi altına alındı.
YAKINLARINI TANIMIYOR, KONUŞAMIYOR
Sabah yazarı Yavuz Donat, Şen'in yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, en yakınlarını dahi tanımadığını ve konuşamadığını belirtti.
86 yaşındaki ismin yakınları bir an olsun kendisini hastanede yalnız bırakmazken, Ali Şen'in oğlu Metin Şen, babasının sağlık durumuna ilişkin "Elimizden ne gelir? Dua etmekten başka" ifadelerini kullandı.