İki gündür Brezilya'da resmi temaslarda bulunan Latin Amerikan ve Karayipler Parlamentosu (PARLATİNO) Türk Grubu Başkanı ve AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

'1 AY ÖNCE MÜSLÜMAN OLDU'

Brezilya'da 'İslam Toplumları Temsilcileri'yle bir araya geldiğini belirten AKP'li Şahin, São Paulo şehrinde yaşayan din adamı Sheikh Jihad Hammadeh ile bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı dünya yıldızı Roberto Carlos'un 1 ay önce görüştüğünü ve Carlos'un müslüman olduğunu açıkladı.

'İSLAM'I SEÇEN ROBERTO CARLOS'U TEBRİK EDİYORUM'

Carlos'un Kelime-i Şehadet getirip İslam'ı seçtiğini söyleyen AKP'li Şahin, "Roberto Carlos’un İslam’la müşerref oluşunu tebrik ediyor; kendisine ve ailesine huzur, sağlık ve bereket dolu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şahin'in Brezilya'dan yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

Brezilya’da İslam Toplumları Temsilcileri ile bir araya geldik, efsane futbolcu Roberto Carlos müslüman oldu…

Brezilya’nın São Paulo şehrinde yaşayan ve İslam coğrafyasının en etkili 500 isminden biri olarak gösterilen Sheikh Jihad Hammadeh ile Brezilya İslami Hayırsever Gençlik Birliği’nde bir araya geldik.

Ziyaretimiz kapsamında Brezilya İslam toplumunun önde gelen temsilcileriyle de görüş alışverişinde bulunduk.

Sheikh Jihad Hammadeh, dünya ve Brezilya futbolunun efsane isimlerinden, Fenerbahçe forması da giymiş olan Roberto Carlos’un uzun süredir kendisiyle temas hâlinde olduğunu ve dört hafta önce kendisini ziyaret ederek kelime-i şehadet getirip İslam’ı seçtiğini müjdeledi.

Roberto Carlos’un İslam’la müşerref oluşunu tebrik ediyor; kendisine ve ailesine huzur, sağlık ve bereket dolu bir ömür diliyorum.

São Paulo’da gerçekleştirdiğimiz toplantıya Brezilya İslam toplumunun şu önemli isimleri iştirak etti:

Katılımcılar:

Sheikh Jihad Hammadeh – Brezilya İslam Hukukçuları Birliği (ANAJI) Başkan Vekili ve Dini Danışmanı

Charif Neto – Brezilya İslami Hayırsever Gençlik Birliği (Liga) Başkanı

Omar Aref – Pari Cami Vakfı Başkanı

Aref Abdul Latif – Liga Yöneticisi

Mostafa Adham – Liga Yöneticisi

Aref Tarek – Liga Yöneticisi

Meher Hamad – Liga Danışmanı ve Hayırsever İş İnsanı

Mohamad Mouallem Imad El Hassan – Liga Yöneticisi

Mohamad Osman – Liga Yöneticisi ve Hayırsever İş İnsanı

Youssef Abbas – Brezilya İslam Okulu Yönetim Kurulu Başkanı ve Brezilya İslami Hayırseverler Vakfı (SBM) Başkan Yardımcısı

Dra. Hamdi Abu Arabi – ANAJI Başkan Yardımcısı

Nadia Hussein – Beş Şart İnsani Yardım Vakfı Yöneticisi