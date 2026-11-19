Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'da Genel Direktörlük koltuğunda oturan Mario Branco'ya, Santa Clara maçının bitiminde yaşanan olaylar nedeniyle verilen 75 günlük men cezasının gerekçeli kararı yayımlandı. Disiplin Kurulu raporunda, karşılaşmanın sona ermesinin ardından sahaya giren Branco'nun maçın hakemi Cláudio Pereira ile sert bir tartışmaya girdiği ve şu sözleri sarf ettiğinin kanıtlandığı belirtildi:

"Bütün bunların sorumlusu sensin! Medyada senin hakkında neler söyleyeceğimi göreceksin. İstersen beni oyundan at!"

Bu çıkışın ardından hakem Cláudio Pereira'nın doğrudan kırmızı kart göstermesiyle gerilimin daha da tırmandığı, Branco'nun ise hakeme yönelik şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:

"İç çamaşırının ne renk olduğunu çok iyi biliyorum. Bekle, seni medyada paramparça edeceğim."

"MESLEKİ ONURA VE TARAFSIZLIĞA SALDIRI"

Disiplin Kurulu yayımladığı kararda, Mario Branco'nun kullandığı ifadeleri en ağır şekilde değerlendirdi. Kurul, iç çamaşırı rengine yapılan göndermenin hakemin gizli bir kulüp taraftarlığı bulunduğunu ima ettiğini ve bu yolla hakemin görevini icra ederken tarafsızlığının sorgulandığını belirtti. Söz konusu ifadelerin hakemin mesleki onuruna ve itibarına yönelik açık bir saldırı niteliği taşıdığına hükmedildi.

Ayrıca medya üzerinden savrulan tehditlerin hakemin sahadaki performansına dair objektif bir eleştiri kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulanarak, bu sözlerin kişisel, düşmanca ve doğrudan gözdağı verme amacı taşıdığı ifade edildi.

BRANCO SAVUNMASINDA REDDETTİ

Soruşturma kapsamında savunma veren Mario Branco ise olayların farklı geliştiğini öne sürdü. Hakemin kırmızı kart göstermek üzere olduğunu fark edince kendisine "Şimdi maçı mahvetme" dediğini, hakemin ise "Sus, yoksa seni de oyundan atarım" yanıtını verdiğini iddia eden Branco, bunun üzerine "O zaman at" diyerek kırmızı kart gördüğünü savundu. Portekizli yönetici, kartın ardından yalnızca "Basın toplantısında neler söyleyeceğimi göreceksin" dediğini ileri sürerek, "Seni medyada paramparça edeceğim" şeklindeki ifadeleri kesin bir dille reddetti.

Branco savunmasında ayrıca, Benfica yardımcı antrenörü Gonçalo Santos ve futbolcu Jhon Durán'ın oyundan ihraç edilmesinin ardından hakem ile yardımcı hakemin yanına giderek "Formanın renginden hoşlanmıyorsun" anlamına gelen bir söz söylediğini kabul etti. Lig delegesinin raporunda herhangi bir hakaret ifadesinin yer almadığına dikkat çeken Branco'nun bu savunması ve kulüple iş ilişkisi bulunan tanıkların beyanları, soruşturmayı yürüten yetkili tarafından hakem ekibinin raporunun doğruluğuna ilişkin karineyi çürütmeye yeterli bulunmadı.

Daha önce de benzer bir disiplin ihlali nedeniyle ceza aldığı tespit edilen Mario Branco'ya, tekerrür hükümleri uygulanarak 75 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Benfica kulübü ise kararı "orantısız, ağır ve kabul edilemez" sözleriyle nitelendirerek cezaya itiraz edeceğini ve dosyayı üst kurula taşıyacağını duyurdu.