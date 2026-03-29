Fenerbahçe altyapısında 2017-18 sezonunda top koşturan ve aynı sene A Takım ile idmanlara çıkan Ahmet Yiğit Gül, geçen sene bir mağazada kasiyerlik yaparken görüntülenerek gündeme gelmişti. 2025'in mart ayından beri kulüpsüz olan Gül'ün, sosyal medyada kendisine kulüp aradığı fark edildi.

FACEBOOK GRUBUNA İLAN VERDİ

Son olarak geçen sezon BAL ekibi Bayburt 1918 FK'da forma giyen ve kulüpten ayrıldıktan sonra bir spor mağazasında kasiyerlik yaparken görüntülenen 25 yaşındaki Gül, bu kez Facebook'ta kendisine kulüp aramaya başladı.

2001 doğumlu Gül, Facebook'ta "Kulüp-futbolcu-antrenör arayanlar" grubuna "9-10 numara oynuyorum" yazarak Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını ve iletişim bilgilerini paylaştı.