Süper Lig'de 2022-23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ve şu anda Suudi Arabistan'da Al Nassr'ın teknik direktörlüğünü yapan 71 yaşındaki Jorge Jesus, Sarı-Lacivertlilerdeki dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Portekiz basınından Record'a konuşan tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Onca aksiliklere rağmen, ligin bitimine 12 hafta kala liderden iki puan gerideydik. Beşiktaş'ı ağırladık ve ben cezam nedeniyle tribündeydim. İlk yarıyı 1-0 önde kapattık ve ikinci yarının hemen başında rakip bir oyuncu penaltı yaparak kırmızı kart gördü. Enner Valencia, maçı bitirebilecek pozisyonda golü kaçırdı ve takım o andan itibaren dağıldı.

"ALİ KOÇ OYUNCULARA BAĞIRIYORDU"

Şampiyonluk da o gün elimizden kaymaya başladı. Maç bittiğinde soyunma odasına indim ve içeride başkan oyuncularla bağırıyordu. Onu durdurdum, kulübün patronu olabilir ama soyunma odasının patronu bendim, bu yüzden bağırmayı bırakıp odadan çıkması gerektiğini söyledim.

Bana bakarak, "Yarın saat 11’de ofisime gelmeni istiyorum" dedi. 'Tamam' dedim ve hemen teknik ekibime haber verip toparlanmaya başladım. Ertesi sabah, kovulacağımı düşünerek ofisine girdiğimde bana yeni bir sözleşme teklifiyle geldi.

"TEK KUPAYI BEN KAZANDIRDIM"

Kabul etmedim ve sözleşmemin biteceği sezon sonuna kadar devam ettim. Ona (Ali Koç) 7 yıllık başkanlık döneminde kazandığı tek kupayı ben verdim. Takımı da Avrupa Ligi çeyrek finallerine taşıdım."