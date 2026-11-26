SMS Grup Efeler Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan son şampiyon Ziraat Bankkart, sezon ortasında voleybol kamuoyunda ses getiren bir transfere imza attı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 34 yaşındaki Fransız yıldız smaçör Yacine Louati'yi renklerine bağlayarak hücum hattını güçlendirdi.

İKİ OLİMPİYAT MADALYASI BULUNUYOR

Ziraat Bankkart Kulübü'nden transfere ilişkin yapılan resmi açıklamada, deneyimli oyuncunun uluslararası başarılarına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Fransız smaçör Yacine Louati ile anlaşma sağladı. Fransa Milli Takımı ile Tokyo 2020 ve Paris 2024'te olimpiyat altın madalyası kazanan Louati, takımımızın başarısı için forma giyecektir. Kendisine kırmızı-beyazlı formamızla başarılar dileriz."

ÜÇ YIL ARADAN SONRA YENİDEN TÜRKİYE'DE

Mevcut sezona CHKS Chelm kadrosunda giriş yapan Yacine Louati, bu imzayla birlikte üç yıllık aranın ardından yeniden Efeler Ligi'ne dönüş yaptı. Kariyeri boyunca Jastrzebski Wegiel, Asseco Resovia, Allianz Milano ve Vero Volley Monza gibi Avrupa voleybolunun önde gelen kulüplerinde ter döken Fransız smaçör, 2021-2023 yılları arasında iki sezon boyunca Fenerbahçe formasıyla Türkiye'de mücadele etmişti.