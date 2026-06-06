Süper Lig'in 2008-09 sezonunda İspanya'nın Mallorca ekibinden La Liga'nın gol kralı unvanıyla 14 milyon euroluk rekor bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Daniel Güiza, 45 yaşında hala aktif futbol oynamaya devam ediyor.

Kış transferinde İspanya 7. Lig ekibi Jerez Industrial'e imza atan tecrübeli ismin son adresi, bir başka İspanya 7. Lig ekibi olan Trebujena C.F. oldu. Kulüpten Güiza için yapılan açıklama özetle şöyle:

"Bugün Trebujena Club de Futbol ailesi için çok özel bir gün. LA LIGA'nın son İspanyol gol kralı, İspanya Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşamış Dani Güiza'yı açıklamaktan gurur duyuyoruz.

Deneyimi ve rekabetçi karakteriyle projemize yardımcı olacak. İspanyol futbolundaki olağanüstü kariyeri olan futbolcunun kulübümüzde olması bizim için büyük mutluluk."

FENERBAHÇE'DE 54 GOL KATKISI

Fenerbahçe'de 2008-2011 yılları arasında top koşturan Daniel Güiza, Sarı-Lacivertli formayla tüm kulvarlarda çıktığı 98 maçta 35 gol ve 19 asiste imzasını attı. Mallorca'dan 14 milyon euroluk dönemin rekor bedeliyle transfer edilen Güiza, 2011-12 sezonunda bedelsiz olarak Getafe'nin yolunu tuttu.