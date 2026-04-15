Fenerbahçe'nin devre arasında yollarını ayırdığı Youssef En-Nesyri, Al-Ittihad'ta da henüz beklentileri karşılayamadı.
Asya Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasında Al-Ittihad ile Al Wahda'nın karşı karşıya geldiği maçta Faslı golcü, girdiği bir pozisyon sonrası taraftarları çileden çıkardı.
Kritik müsabakada Moussa Diaby'nin yarı saha boyunca yaptığı dribbling sonrası topla buluşan Youssef En-Nesyri, ceza alanı içinde büyük bir fırsatı elinin tersiyle itti. Faslı oyuncu, topu kontrol etmek isterken topu ayağına dolaştırdı. Ceza alanı içindeyken arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında yay önüne çıkmak zorunda kalan Youssef En-Nesyri, panik halinde isabetsiz pas yaparak topu rakip oyunculara ikram etti. Yaşanan pozisyonda gol beklentisine kapılan taraftarlar, Faslı oyuncunun hareketinden sonra büyük tepki gösterdi.
Karşılaşmayı Fabinho'nun 120. dakikada penaltıdan attığı golüyle 1-0 kazanan Al-İttihad Asya Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı.