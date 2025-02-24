Süper Lig'de 2016-19 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Slovak yıldız Martin Skrtel, eski takımının Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Milan Skriniar ve Okan Buruk'tan da bahseden eski stoperin Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalar özetle şöyle:

"Skriniar benden bile daha iyi. Fenerbahçe için oynadığı için çok mutluyum. Transfer söylentileri varken onu aradım ve Fenerbahçe'yi seçmesi gerektiğini söyledim. Galatasaray hakkında kötü bir şey söylemedim çünkü Okan Hoca'ya çok büyük saygı duyuyorum. Birlikte şampiyonluk kazandık. Ancak Fenerbahçe'ye aşıktım. Sadece 4 aylığına geldi ama ben sezon sonunda Fenerbahçe'de devam edeceğine inanıyorum."

Fenerbahçe'den sonra Atalanta'ya ve ardından Başakşehir'e transfer olan Skrtel, 2019-20 sezonunda Okan Buruk ile çalışıp bir de Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.