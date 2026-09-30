Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Gregory van der Wiel, sarı lacivertli takımda oynadığı dönem yaşadığı sorunları anlattı.

Circus Daily'ye konuşan Hollandalı sağ bek, 'Fenerbahçe'de cehennemi yaşadım' diyerek geçirdiği kötü günlerden söz etti.

Sarı lacivertli camiayı para için tercih ettiğini ancak işlerin ters gittiğini ifade eden Gregory van der Wiel "Fenerbahçe'ye para için gittim. Bu doğru. Başka seçenekler de vardı. Ancak Fenerbahçe'nin finansal şartları iyi olduğu için diğer teklifleri reddettim. Olabildiğince hızlı bir şekilde para kazanıp futbolu bir an önce bırakmak istiyordum. Ancak 3 ay sonra her şey ters gitti. Beni çağırdılar ve 'Sen beş para etmezsin. Hiçbir şey değilsin' dediler. Beni aşağılamaya başladılar. Bir noktada ben de tepki gösterdim. Kimse bana hakaret edemez. Sonra Advocaat geldi. Benim için daha da kötü oldu. Hollanda'ya uçmuştum. Uçakta Dick Advocaat, Jeremain Lens, Van Persie ile birlikteydim. Ve bana ceza kesildi. Neden mi? Kontratımdaki ince detayları iyi okumamışım; şehirden ayrılmak için izin istemem gerektiği yazıyormuş. Tabii ki izin istememiştim, izin günüydü ve herkes Hollanda'ya uçuyordu. En ufak bir önemsiz ayrıntıyı bile yakalayıp bana sürekli cezalar kestiler. Tehditler aldım... Kulüpten ayrılmazsam hayatımla ilgili tehditler... Fenerbahçe'de 9 ay boyunca cehennemi yaşadım. Sonrasında zaten takımdan ayrılmak istedim. Eşim de hamileydi. Hayatım pahasına bu kararı vermek zorunda kaldım." dedi.

DOLANDIRILINCA İPLERİ SALDI

Türkiye'de dolandırıcılık mağduru olduğu için futboldan uzaklaştığını belirten Hollandalı yıldız "Fenerbahçe'ye geldikten birkaç ay sonra bir iş insanıyla tanıştım. Ona güvendim ve yatırım yapmak istedim. Kendisini araştırmıştım. Oldukça büyük ve önemli insanlarla bir aradaydı. Ayrıca bana 'Bu adam yatırım konusunda sana yardımcı olur' dediler. Gayrimenkul konusunda ilginç projeleri vardı. 4 ay içinde bize para kazandıracağını söyledi. Ben de yaklaşık 4.5 milyon dolar verdim. Bir süre sonra ses çıkmadı. 'Parama ne oldu?' diye sordum. Bana şöyle bir cevap verdi: '600 bin dolar daha ver ve diğer parayı unut' Beni dolandırdı. Bu da mentalimi ve özel hayatımı çok etkiledi. Fenerbahçe kariyerimi de olumsuz etkiledi. Dolandırıldıktan sonra futbola odaklanmam çok zorlaştı." ifadelerini kullandı.