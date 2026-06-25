FENERBAHÇE’DE transfer gündeminin en sıcak başlığı Mason Greenwood… Sarı-lacivertli yönetim, sağ kanat için öne çıkan İngiliz yıldız adına yoğun pazarlık trafiği yürütüyor. Marsilya’nın 50 milyon Euro’luk bonservis talebi fazla bulunurken, maliyetleri aşağı çekmek için girişimler hız kazandı. Fransız L’Equipe gazetesi, taraftar arasındaki görüşmelerin detaylarını paylaştı.

50 MİLYON EURO İSTİYORLAR

GAZETEDEKİ habere göre; Fenerbahçe, Greenwood’un temsilcileriyle cazip bir sözleşme karşılığında anlaşmaya vardı. Ancak bonservis konusunda pürüz var. Marsilya 50 milyon Euro’nun altına İngiliz yıldızı satmayı düşünmüyor. Fenerbahçe’nin ayırdığı bütçe ise 30 milyon Euro + bonuslar. Marsilya’nın denk bütçe hedefini tutturmak için kısa süre içinde 35 milyon Euro’ya ihtiyacı olması Fenerbahçe’nin bu transferdeki elini güçlendiriyor.