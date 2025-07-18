Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Portimonense'yi Sebastian Szymanski'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.
Oldukça sert geçen karşılaşmada oyun sık sık dururken, oyuncular arasında gerginlikler yaşandı. Portimonenseli futbolcuların üst üste sert faullerinin ardından teknik direktör Jose Mourinho da tepki gösterdi. Bir pozisyonun ardından hakeme bitirelim işareti de yapan Portekizli çalıştırıcı, yardımcı hakeme sertliğe dair uyarıda bulundu.
Karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte ise gerginlik tartışmaya dönüştü. Portimonenseli futbolcuların sert müdahalelerine tepki gösteren Fenerbahçe yedek kulübesi, son düdük ile birlikte rakip takım futbolcularının üzerine yürüdü.
Oldukça sinirli olduğu gözlenen Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.