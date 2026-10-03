Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Azerbaycan'ın Turan Tovuz takımı ile Bakü'de karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında tansiyon bir anda yükseldi. Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood, Miller'ın müdahalesine çok sinirlenip rakibine tekme attı ve kırmızı kart gördü. Hakem Greenwood’a yapılan harekete devam kararı verince İngiliz oyuncu öfkesine yenik düşerek rakibine tekme attı. Ardından Matteo Guendouzi itirazları nedeniyle sarı kart görünce saha bir anda karıştı. Yaşanan gerilim nedeniyle maç yaklaşık 10 dakika durdu. Alınan karar doğrultusunda hazırlıkları aksatmaması açısından maçın 11'e 11 devam etmesi yönünde karar alındı. Mason Greenwood'un gördüğü kırmızı kart iptal edildi ve saha kenarına oyuncu değişikliğiyle geldi. Fenerbahçe'de oyuna Adnan Fettahoğlu dahil oldu.

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