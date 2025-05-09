Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 'futbolda şike kumpası' davası sırasında savcılık ve emniyet mensuplarının 'ağır hizmet kusuru' niteliğindeki idari işlem ve eylemleri dolayısıyla uğramış olduğunu öne sürdüğü maddi zararı tazmin etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı'na açtığı davada kritik bir gelişme yaşandı.



TOPLAM ZARAR 42 MİLYON EURO VE 103 MİLYON TL



Sporx'in haberine göre; 7 Kasım 2024 tarihinde İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmanın ardından mahkeme heyeti, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün maddi zararlarının tespit edilebilmesi için bilirkişi görevlendirmişti.

8 Mayıs tarihi itibarıyla davaya atanan bilirkişi, mahkeme heyetine hazırladığı raporu sundu.



Rapora göre Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 3 Temmuz Şike Kumpası nedeniyle uğradığı maddi zarar şimdilik 42 milyon euro ve 103 milyon TL olarak belirlendi.





