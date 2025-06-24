İtalya Serie A ekibi Napoli, PSV forması giyen Noa Lang ile transfer için anlaşmaya vardı. Jose Mourinho ile devam kararı alan Fenerbahçe'nin radarında olan ve günlerdir transferi konuşulan isim tercihini Napoli'den yana kullandı.

PSV ile üç yıllık daha sözleşmesi bulunan Hollandalı oyuncu için kulübüyle görüşmelerin sürdüğü ve tarafların 28 milyon Euro civarında bir bonservis bedelinde uzlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.

NOA LANG ZATEN NAPOLİ'Yİ SEÇMİŞTİ

Hollandalı yıldızın uzun süredir Napoli’yi olası yeni adresi olarak düşündüğü bilinirken, transferin artık tamamlanmaya çok yakın olduğu ifade ediliyor. Oyuncunun Napoli’ye gelmeye sıcak baktığı ve sözleşme şartlarında anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDA OYNADI

Oyuncunun üvey babası Nourdin Boukhari, bir dönem Türkiye'de Kasımpaşa forması giymişti. Lang bu esnada henüz 10 yaşındayken Beşiktaş'ın altyapısında oynadı. 1 yıl sonra ailesi ile birlikte Hollanda'ya döndü. Ardından kariyeri hızla değişti. Ajax, Club Brugge derken kendisini PSV'de buldu. 26 yaşındaki yıldız Hollanda Milli Takımı'nda da boy gösterdi.

YARIŞTA LANG, SANCHO, NDOYE VE CHIESA VAR

Napoli yalnızca Noa Lang’la sınırlı kalmak istemiyor. Kulübün transfer listesinde yer alan diğer isimler arasında Jadon Sancho, Dan Ndoye ve Federico Chiesa da bulunuyor. İtalyan basınına göre, Chiesa ile de son günlerde yeni temaslar kuruldu. Teknik heyetin hedefi iki kanat transferi yapmak. Bu isimlerden en az biri, 25 Haziran’a kadar kadroya katılmak isteniyor. O ismin Noa Lang olma ihtimali yüksek.

AJAX’A DA PAY DÜŞECEK

Noa Lang, 2013-2021 yılları arasında Ajax altyapı ve A takımlarında forma giymişti. Bu nedenle, gerçekleşmesi beklenen transferden Ajax da gelir elde edecek. FIFA’nın yetiştirme tazminatı kurallarına göre Ajax, bonservis bedelinin %3.25’ini alacak. Eğer transfer 30 milyon Euro seviyesinde gerçekleşirse, Hollanda devi yaklaşık 1 milyon Euro kazanacak.