Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı dev derbinin ilk yarısında sarı lacivertlilerin golü faul gerekçesi ile iptal edildi.
Mücadelenin 15. dakikasında ceza alanında oluşan karambolde en son topla buluşan Oğuz Aydın'ın yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak pozisyonöncesinde Sebastian Szymanski'nin, Fernando Muslera'ya faul yaptığı gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.
Ceza sahası içine yapılan ortada uçarak topu uzaklaştırmaya çalışan Muslera, Szymanski'nin müdahalesi ile topa yetişemedi ve yerde kaldı.
Pozisyonun devamında Oğuz Aydın topu ağlara gönderse de Sloven hakem Vincic, Muslera'ya faul olduğunu belirtip golü geçersiz saydı.
Fenerbahçe yedek kulübesi gol heyecanı yaşadı ancak iptal kararı sonrası büyük tepki gösterdi.