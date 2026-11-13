Sezona arzuladığı başlangıcı yapamayan Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun getirilmesiyle birlikte adeta yeniden ayağa kalktı. Genç teknik adam yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Arca Çorum FK'yı 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek şampiyonluk yolundaki rakiplerine gözdağı veren sarı-lacivertliler, gözünü şimdiden ocak ayındaki ara transfer dönemine çevirdi.

Sezon sonunda şampiyonluk hasretine nokta koymak isteyen sarı-lacivertli yönetim, Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda orta saha kurgusunu güçlendirmek için rotasını Güney Amerika'ya kırdı. Kurmayların listesinin üst sıralarında yer alan Botafogo'nun yıldızı Danilo için nabız yoklayan Fenerbahçe, Brezilya kulübünün astronomik bonservis beklentisi nedeniyle görüşmelerde henüz somut bir ilerleme kaydedememişti.

İTALYA'DAN SÜRPRİZ HAMLE

Fenerbahçe'nin yüksek maliyet engeline rağmen transfer masasından kalkmadığı Danilo için Avrupa'dan ciddi bir rakip devreye girdi. Brezilya basınında geniş yankı uyandıran haberlere göre; İtalyan Serie A ekiplerinden Atalanta, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için resmi adım attı.

İtalyan temsilcisinin, yıldız futbolcunun bonservisi için Botafogo kulübüne 22 milyon euro net ücret ve 8 milyon euro da başarı bonusları içeren toplam 30 milyon euroluk dev bir paket sunduğu iddia edildi.

KULÜBÜ TAVİZ VERMİYOR

Transfer yarışını kızıştıran Atalanta hamlesine karşın Botafogo cephesinin tutumu değişmedi. Brezilya medyasında yer alan detaylara göre; siyah-beyazlı kulüp, İtalyan ekibinden gelen 30 milyon euroluk teklifi düşünmeden geri çevirdi.

Haberde, "Botafogo, Danilo için Atalanta'dan gelen bu teklifi kabul etmedi. Tıpkı Fenerbahçe'den istediği gibi Atalanta'dan da 40 milyon euro talep etti" ifadelerine yer verildi. Brezilya kulübünün bu katı tavrı, Danilo transferinin önümüzdeki haftalarda çok çetin bir pazarlık savaşına sahne olacağını gösterdi.

39 MAÇTA 16 GOLLÜK SKOR KATKISI

Avrupa ve Türkiye'den dev kulüpleri peşine takan 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor. Orta sahadaki dinamizminin yanı sıra hücumdaki bitiriciliğiyle de fark yaratan Danilo, bu sezon Botafogo formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 39 resmi karşılaşmada takımına tam 13 gol ve 3 asistlik olağanüstü bir skor katkısı sağladı.