Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk oldu. Temsilcimiz, İngiltere deplasmanından 6-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Manzambi, 31 ve 39. dakikada Jackson, 68 ve 73. dakikada penaltıdan Barkley ve 90. dakikada Abraham kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 2 maç sonunda 1 puanda kaldı. Aston Villa ise puanını 6’ya yükseltti.

Sarı-lacivertliler turnuvadaki üçüncü maçında 20 Ekim’de evinde Slavia Prag’la karşılaşacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

1' Slovak hakem Ivan Kruzliak maçın ilk düdüğünü çaldı. 10' Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında gol sesi çıkmadı. Mücadele düşük tempoda geçiyor. 12' GOL Aston Villa öne geçti. Top bir anda Manzambi'nin önünde kaldı, onun vuruşu Skniriar'a çarptı ve ağlara gitti: 1-0. 15' İrfan Can'ın ortasın arka direkte topa vuran Muriqi, topu kaleci Suzuki'ye nişanladı. 17' Fenerbahçe inanılmaz bir gol kaçırdı. Oğuz ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Muriqi vuruşunu Suzuki çıkardı. 31' GOL Aston Villa farkı 2'ye çıkardı. İsmail Yüksek'in hatasında topu Kamara, pasını Jackson'a verdi. Jackson fileleri havalandırdı: 2-0. 34' Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Oğuz'un sert şutu direkten dışarı çıktı. 39' GOL Aston Villa farkı 3'e çıkardı. İsmail'in kaptırdığı topa Jackson ceza yayından çektiği şut ağlarımıza gitti: 3-0. Karşılaşmanın ilk yarısını Aston Villa 3-0 önde kapattı.

FARKI GİDEREK AÇILDI

46' Maçta ikinci yarının başlama düdüğü çaldı. 53' Temsilcimiz Fenerbahçe etkili geldi! Brown sol kanattan ortasını açtı, Vedat Muriqi topa ulaşamadı. Meşin yuvarlak Oğuz Aydın'da kaldı, Oğuz'un şutunda Lindelöf araya girerek tehlikeyi önledi. 55' Mbaye sol kanattan etkili geldi, direk dibine doğru yaptığı vuruşta Ederson uzandı ve topu kornere çeldi! Aston Villa tehlikeli geldi. 67' Aston Villa penaltı kazandı. İsmail Yüksek'in müdahalesi sonucu Manzambi yerde kaldı hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 68' GOL Aston Villa'da topun başına geçen Barkley, farkı 4'e çıkardı. 73' GOL Aston Villa farkı 5'e çıkardı. Barkley'in ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarpıp ağlara gitti: 5-0. 90' GOL Aston Villa farkı 6'ya çıkardı. Abraham boş kaleye topu ağlara gönderdi: 6-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 6-0 sona erdi.