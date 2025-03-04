2023 yılının yaz aylarında Fenerbahçe'ye transfer olan Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in başı, ülkesinde kendisine yönelik açılan soruşturma ile dertte.



Yaşadığı sakatlığın ardından Fenerbahçe'de kaleyi takım arkadaşı İrfan Can Eğribayat'a kaptıran deneyimli file bekçisine bir kötü haber de Hırvatistan'dan geldi.

TARİHİ SURLARA ZARAR VERMEKLE SUÇLANIYOR



Hırvat medya kuruluşu Zadarnews.hr'nin haberine göre; Livakovic, UNESCO'nun kültür mirası olarak gördüğü surları kazmakla suçlandı. Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki Muraj Köyü'nde tarihi alanda düzenleme yaptığı iddia edilem Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic hakkında Zadar Savcılığı tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi.



Hırvat basınına yansıyan haberlerde konuya ilişkin "Devlet müfettişliği itilaflı şantiyeyi denetim planına dahil edeceğini duyurdu. Alandaki inşaat çalışmalarının izinsiz bir şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir tabela bulunmadığı görüldü." ifadeleri kullanıldı.