Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık programı belli oldu. 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak sarı-lacivertli ekip, LASK’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ve ikisi Summer Series Upper Austria kapsamında olmak üzere üç hazırlık maçı oynayacak. Maç programı ve detayları şu şekilde: 8 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria) Fenerbahçe - Admira Wacker (Raiffeisen Arena) 11 Temmuz 2026 Fenerbahçe - Pogon Szczecin (Hofmann Personal Stadion) 14 Temmuz 2026 (Summer Series Upper Austria) LASK - Fenerbahçe (Raiffeisen Arena)

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.