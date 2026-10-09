PFDK tarafından bahis eylemi gerekçesiyle verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezası Tahkim Kurulu kararıyla 6 aya indirilen Mert Hakan Yandaş'ın ceza süresi 4 Ekim itibarıyla tamamlandı. Hukuki engelleri geride bırakan tecrübeli orta saha, takımla çalışmalardaki yüksek arzusu ve temposuyla öne çıktı. Fotomaç'ta yer alan habere göre; hırslı yapısıyla teknik direktör İsmail Kartal'ın takdirini kazanan kaptan, formayı geri almak için gün sayıyor. SON RESMİ MAÇI 28 MART 2025'TEYDİ Yaşadığı talihsiz sakatlıklar ve aldığı ceza nedeniyle uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Mert Hakan, son resmi karşılaşmasına 28 Mart 2025 tarihinde çıkmıştı. Yaklaşık 1.5 yıldır (19 ay) forma giyemeyen oyuncunun geri dönüş süreci şu şekilde planlandı: İsmail Kartal'ın, 10 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde 32 yaşındaki oyuncuyu maç kadrosuna dahil etmesi bekleniyor. Fiziksel olarak hazır durumda olan tecrübeli orta sahanın, karşılaşmanın gidişatına göre ikinci yarıda süre alarak sahalara adım atması hedefleniyor.

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