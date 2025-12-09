Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO), İstanbul'daki önemli projelerinden biri olan Ataşehir Küçükbakkalköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinde kazanan belli oldu.



Gazeteci İbrahim Seten, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun yanında bulunan arsa için düzenlenen ihalenin tamamlandığını ve kazananın 46 milyar TL ile Turgut İnşaat olduğunu aktardı.

Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut'un sahibi olduğu Turgut İnşaat Fenerbahçe’nin Ataşehir projesini alarak sarı lacivertli kulübün önemli bir gelir etmesini sağlayan isim olacak.

Fenerbahçe Kulübü bu projeden ödemenin yüzde 20'si peşin alacak ve kulübe toplam getirisi 8 milyar TL (165 milyon Euro) olacak.