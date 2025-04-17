Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague’de 2024-25 sezonunun en prestijli bireysel ödüllerinden biri olan “Alexander Gomelskiy Yılın Koçu” ödülüne layık görüldü.

EN BAŞARILI BAŞANTRENÖR SEÇİLDİ

Sezon boyunca sergilediği üstün performansla takımını üst sıralara taşıyan Litvanyalı çalıştırıcı, taktik zekâsı, oyuncu gelişimine yaptığı katkı ve Fenerbahçe Beko’nun sahadaki istikrarlı başarısıyla dikkat çekti.

Jasikevicius, bu ödülle birlikte kariyerine bir başka önemli başarı daha eklerken, Fenerbahçe camiası da bu anlamlı başarıyla gururlandı.

EuroLeague yönetimi tarafından verilen Alexander Gomelskiy Yılın Koçu ödülü, organizasyonun en saygın ödülleri arasında yer alıyor ve her sezonun en başarılı başantrenörüne takdim ediliyor.