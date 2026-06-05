İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Liverpool'dan ayrılarak serbest kalan Andrew Robertson'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Liverpool'la sözleşmesi ayın sonunda bitecek olan Robertson'ın 1 Temmuz 2026'dan itibaren Tottenham'ın oyuncusu olacağı belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDEYDİ
Deneyimli sol bek, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin de listesinde yer alıyordu. Geçen haftalarda TRT Spor'un haberine göre mevcut yöneticilerden Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş, oyuncunun menajeriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı.