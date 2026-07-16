UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşılaşacak.
Sarı lacivertlilerin, Gornik Zabrze'yi turnuva dışına itmesi durumunda 3. eleme turundaki potansiyel rakipleri de belli oldu.
Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda kura prosedürüne göre Belçika'dan Union SG, Çekya'dan Sparta Prag, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'in yanı sıra Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile İskoçya ekibi Hearts arasında oynanacak olan eşleşmenin galibi muhtemel rakipler olacak.