Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında verilecek milli ara öncesinde sahasında Eyüpspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan sevindirici haber geldi. Yaklaşık bir ay önce Konyaspor ile oynanan lig maçında sakatlık yaşayan Marco Asensio, uzun süren tedavi ve rehabilitasyon dönemini geride bıraktı.

Hafta boyunca yapılan idmanlarda takımla birlikte çalışan ve sergilediği performansla teknik ekibin yüzünü güldüren İspanyol hücumcu, teknik direktör İsmail Kartal tarafından yeniden maç kadrosuna dahil edildi.

EYÜPSPOR MAÇINDA OYNAYABİLİR

Teknik direktör İsmail Kartal, uzun süreli sakatlıktan çıkan tecrübeli futbolcusunu doğrudan sahaya sürmeyi düşünmüyor. Oyuncunun sağlık durumunu riske etmek istemeyen deneyimli çalıştırıcı, Eyüpspor karşısında kontrollü bir strateji izleyecek. Asensio'nun mücadeleye yedek kulübesinde başlaması, maçın gidişatına göre ikinci devrede oyuna girerek kısa sürelerle maç ritmi yakalaması hedefleniyor.

ASIL HEDEF MİLLİ ARA SONRASI

Sarı-lacivertli teknik heyet, Marco Asensio'nun %100 kondisyon seviyesine ulaşması için milli maç arasını kritik bir fırsat olarak görüyor.

Milli ara boyunca İspanyol yıldıza fiziksel eksikliklerini kapatması adına özel bir çalışma programı uygulanacak. İsmail Kartal ve ekibi, aranın ardından başlayacak yoğun fikstürde Asensio'yu hücum hattının ana taşıyıcılarından biri olarak tam kapasiteyle kullanmayı planlıyor.