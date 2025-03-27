F.Bahçe, milli aranın ardından bugün Bodrum FK’ya konuk oluyor. Kanarya, kazanırsa yarınki Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi Cimbom ile arasındaki puan farkını 6’ya indirecek. Kostic, İrfan Can Kahveci, Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan, kart görmeleri halinde, Trabzonspor’a karşı forma giyemeyecek.
BOYNUZ KULAĞI GEÇER Mİ?
Bu maç Jose Mourinho ile Bodrum’u çalıştıran eski yardımcısı Jose Morais’i karşı karşıya getir- mesi açısından da önemli. Morais ile Bodrum son 6 maçta gol yemedi. Yenilmedi, 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlılar, bu başarılı sonuçlarla birlikte ateş hattının bir basamak üzerine çıktı.