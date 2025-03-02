Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers, çalkantılı bir süreçten geçiyor.
Geçtiğimiz hafta teknik direktör değişimine giden İskoçya ekibi, değişimin sancılarını yaşıyor.
FERGUSON DÖNEMİ TATSIZ BAŞLADI
İskoçya Premiership'in 29.haftasında Motherwell ile karşı karşıya gelen Rangers, sahadan boynu bükük ayrıldı. Barry Ferguson yönetiminde ikinci maçında çıkan Glasgow ekibi, 9. dakikada Armstrong ve 30. dakikada Sparrow'un attığı gollerle 2-0 geriye düştü.
İlk yarıyı 2-0 geride tamamlayan Rangers'ın tek golü ise 54. dakikada Dessers'tan geldi. Ferguson yönetiminde ikinci maçına çıkan Rangers, bir galibiyet ve bir yenilgi aldı.
13 PUAN GERİDE
Rangers, bu sonucun ardından 59 puanda kaldı ve lider Celtic'in maç fazlasıyla 13 puan gerisinde 2. sırada kaldı. Motherwell ise puanını 37 yaparak 6. sıraya yükseldi.
Fenerbahçe-Rangers eşleşmesinin ilk maçı 6 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak. Eşleşmenin rövanşı ise 13 Mart'ta deplasmanda oynanacak.