Fenerbahçe'nin 13 Mart'ta Rangers'a konuk olacağı UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasının hakemi belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'a evinde 3-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, İskoçya'da rüzgarı tersine çevirmek için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe'nin Glasgow ekibi ile oynayacağı rövanş müsabakasını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynadığı rövanş maçının hakemi de Eskas olmuştu.