Trendyol Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Sarı-lacivertliler, 2. ön eleme turunda İskoçya'nın Hearts veya Polonya'nın Gornik Zabrze takımıyla eşleşecek.

Fenerbahçe, 3. ön eleme turuna kalması halinde Belçika'dan Union St. Gilloise, Çekya'dan Sparta Prag, Hollanda'dan NEC Nijmegen ve 2. ön eleme turundan gelecek 1 takımla (Sturm Graz / Hearts / Gornik) karşılaşacak.

Fenerbahçe, bu elemenin de geçilmesi halinde ise play-off turuna yükselecek 3 takımdan biriyle eşleşecek. Yukarıdaki takımlara ek olarak Lyon, Bodo Glimt ve Olympiakos'tan biri de Fenerbahçe'nin bu turdaki rakibi olabilir.

DEVLER LİGİ'NDE ELEME TARİHLERİ

2.Ön Eleme Turu:

Kura Tarihi: 17 Haziran

Maç Tarihleri: 21-22, 28-29 Temmuz

3.Ön Eleme Turu

Kura Tarihi: 20 Haziran

Maç Tarihleri: 4-5 Ağustos, 11 Ağustos

Play-Off Turu

Kura Tarihi: 3 Ağustos

Maç Tarihleri: 18-19 Ağustos, 25-26 Ağustos