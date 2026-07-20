Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Sturm Graz / Hearts galibi oldu. Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile 21 Temmuz ve 29 Temmuz'da oynayacağı maçları geçip tur atlaması halinde 3. ön eleme turu maçlarını 4-5 Ağustos, 11 Ağustos'ta oynayacak. Sarı lacivertliler ilk maçını Kadıköy'de oynayacak.



Fenerbahçe her iki turu geçip play-off turuna yükselmesi halinde maçlarını 18-19 Ağustos, 25-26 Ağustos oynayacak ve bu 3 turu geçerse UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselecek.

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