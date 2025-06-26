Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali 5. maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka’yı 84-68 mağlup ederek seriyi 4-1 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.
Sarı-lacivertliler, bu zaferle Basketbol Süper Ligi’nde 12. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda şampiyonluğu kutlayan Sarı Lacivertliler, Hande Yener'in şarkılarıyla eğlendi. Ünlü şarkıcı Yener, siyah elbiseli ve uzun siyah saçlı bir dansçıyla birlikte salona çıktı.
Hem tribünde hem de sosyal medyada izleyenler dansçının kim olduğu merak etti. Dansçının dünyaca ünlü koreograf Mecnun Giasar olduğu ortaya çıktı.
Giasar'ın daha önce Madonna, Rosalía, Marina Satti gibi isimlerin koreograflığını üstlendiği öğrenildi.