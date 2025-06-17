Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Tottenham'dan eski yıldızı Son Heung-min ile yeniden bir araya gelmek istiyor. İddialara göre Mourinho ve Son, İstanbul'a olası bir transfer için yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

12 MİLYON EURO'LUK MAAŞ TEKLİFİ

Fenerbahçe, Tottenham'ın kaptanını kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Taraflar arasındaki ilk temas gerçekleşti ve Güney Koreli yıldız Mourinho'ya yeşil ışık yaktı.

İspanyol kaynak Fichajes; sarı-lacivertlilerin Son’a yıllık 12 milyon Euro maaş teklif etmeye hazır olduğunu yazdı. Mourinho’nun bu dev planı, Fenerbahçe tarihinin en sansasyonel transferlerinden biri olabilir.

30 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS BEKLENTİSİ...

Fichajes’in haberine göre; kulüpler arasında resmi görüşmeler kısa süre içinde başlayacak. Eğer Tottenham’dan ayrılırsa Son’un yeni durağı Fenerbahçe olabilir. Oyuncunun yeni Tottenham Teknik Direktörü Thomas Frank ile tatil sonrası görüşmesi bekleniyor. Bu görüşme sonrası transfer süreci netleşecek. Haberin detaylarında Tottenham'ın Güney Koreli oyuncu için 30 milyon Euro'ya ulaşacak bir bonservis beklentisi içerisine gireceği aktarıldı.

MOURINHO-SON DOSTLUĞU

2019-2021 yılları arasında Tottenham’da birlikte çalışan Jose Mourinho ve Son Heung-min’in yakın ilişkisi biliniyor. Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişiyle birlikte eski öğrencisini yeniden yanında görmek istediği belirtiliyor. İkilinin uyumu, Premier Lig'de dikkat çekici başarılar getirmişti.

TOTTENHAM’DA TARİHE GEÇTİ

Son Heung-min, Tottenham’da geçirdiği dönemde 173 gol atarak kulüp tarihine geçti. Kaptan olarak geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldıran Son, kulübün 17 yıllık kupa hasretine son veren isimlerden biri. Güney Koreli yıldızın kontratı 2026’ya kadar devam etse de, Tottenham ile yollarını ayırması artık olasılık dahilinde.