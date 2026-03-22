Forvetsiz kalan Fenerbahçe, gelecek sezon aynı sıkıntıyı yaşamamak için elini çabuk tuttu. Kanarya, eski golcüsü Vedat Muriqi’yi yeniden kadrosuna katmak için sezon sonunda büyük bir atak yapmaya hazırlanıyor. Devre arası döneminde transfer için yoğun çaba sarf eden ancak küme düşme hattındaki Mallorca’nın “Hayır” demesiyle eli boş dönen Kanarya, ligin bitiş düdüğüyle birlikte harekete geçecek.

DÜŞERSE ÇOK KOLAY

İspanyol ekibinin La Liga’dan düşmesi durumunda, takımın en önemli hücum silahı olan 31 yaşındaki Kosovalı forvetin transferi çok daha kolay- laşacak. Vedat, yeniden şampiyonluk hedefi taşıyan bir takımda forma giymek istiyor. Bu yüzden devre arası Fenerbahçeli yöneticilere “Sezon sonu gelirim” dedi. Eğer her şey yolunda giderse, Vedat Muriqi Süper Lig’e geri dönüş yapacak.