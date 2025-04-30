TFF’den ABB FOMGET soruşturması… Fenerbahçe, Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde ABB FOMGET'in Bornova'yı 12-1, Çekmeköy'ü de 19-0 mağlup ettiği maçların hayatın olağan akışına ters olduğunu bildirmiş ve Etik Kurulu'na sevk işlemi yapılması için TFF'ye başvurmuştu.
Akşam Gazetesi'nin haberine göre Fenerbahçe'nin şikayeti üzeri harekete geçen TFF, söz konusu maçlar hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın kısa sürede bitirilmesi öngörülüyor.
ABB FOMGET ligin bitimine 1 hafta kala +5 averajla Fenerbahçe'nin önünde lider durumda bulunuyor.