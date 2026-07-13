Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabında Avusturya'da bulunan Fenerbahçe, bu aşamadaki üçüncü ve son maçında LASK Linz ile karşı karşıya gelecke. Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.
İKİ MAÇTA 9 GOL
Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ev sahibi ülke temsilcisi Admira Wacker'i 5-0, ikinci müsabakasında ise Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın ardından ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.