UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının ikinci hafta mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, İngiliz ekibi Aston Villa'nın konuğu oldu. Villa Park'ta oynanan randevuda ev sahibi ekibin temposuna ve baskısına karşılık vermekte büyük zorluk yaşayan sarı-lacivertliler, sahadan 6-0 gibi ağır ve tarihi bir mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe cephesinde sahadaki genel tablonun aksine performansıyla ayakta kalan tek isim milli futbolcu Oğuz Aydın oldu.

ÇABASIYLA ALKIŞLANAN İSİM OLDU

Mücadele boyunca sahanın her alanında pres yapan ve iki yönlü katkı sunmaya çalışan Oğuz Aydın, takımın en çok çabalayan ismi oldu. Hücum hattındaki üretkenlik sıkıntısına rağmen bireysel girişimleriyle rakip savunmayı zorlayan genç kanat oyuncusu, sahadaki hırslı duruşuyla takdir topladı.

TARAFTAR ÖZEL OLARAK ÇAĞIRDI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Villa Park'taki deplasman tribününde dikkat çeken anlar yaşandı. Ağır yenilgi nedeniyle takıma tepki gösteren binlerce Fenerbahçe taraftarı, soyunma odasına yönelen futbolcular arasından yalnızca Oğuz Aydın'ı özel olarak tribünlerin önüne çağırdı.

Farklı mağlubiyete rağmen sahada gösterdiği mücadele ve forma aidiyeti nedeniyle tribünler milli futbolcuyu alkışlarla bağrına bastı ve genç oyuncuyu özel olarak tebrik etti.