Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilerek zirve yarışına veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tedesco ile yolların ayrıldığı, kalan 3 haftada takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi.

Deneyimli çalıştırıcıya ödenecek olan tazminat da merak konusuydu. Sarı-lacivertliler 40 yaşındaki teknik adama 500 bin Euro tazminat ödeyecek.

İtalyan teknik adamın sözleşmesinde “Sezon sonunda da ayrılsa 3 maç kala da ayrılsa 500 bin euro tazminat ödenecek” maddesinin yer aldığı belirtildi.