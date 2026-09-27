Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki toplantıda Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün mali durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Kulübün varlıkları ve borcuyla ilgili raporu okuyan Vodina, Fenerbahçe'nin kısa vadeli yükümlülüklerinin 17 milyar 265 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin ise 10 milyar 556 milyon lira olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün toplam borcununun 27 milyar 821 milyon lira olduğu bilgisini veren Vodina, denetim kurulu raporunu okuduktan sonra 1 Mart 2026 ile 31 Mayıs 2026 dönemlerinin ibra edilmesini önerdiklerini genel kurul üyelerine aktardı.