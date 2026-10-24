Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış’ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı. Yapılan toplantıda sarı-lacivertli kulübün borcu da açıklandı.

TOPLAM BORÇ 164 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Ağustos 2026 tarihi itibarıyla net borcun 164 milyon euro olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, ''Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 31 Mayıs 2026 tarihinde likit değerler düşüldükten sonra 248 milyon Euro olan net borcu, Aziz Yıldırım’ın ilk 3 aylık döneminde 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle 164 milyon Euro’ya düşmüş olup, üç ay öncesine göre 84 milyon Euro azalmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sürdüren Kaya, “Aziz Yıldırım yönetiminin ilk 3 aylık döneminde; 145 milyon Euro gelir, 133 milyon Euro gider gerçekleştirilmiş olup dönem, 12 milyon Euro gelir fazlasıyla kapatılmıştır.” dedi.