UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak Galatasaray, kritik bir virajdan geçecek. Sarı kırmızılı ekibin maçına yapılan hakem ataması ise akıllarda soru işareti bıraktı.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya şikayet ettiği hakem Allard Lindhout, Galatasaray'ın Monaco ile oynayacağı maçta görev alacak.

VAR'A GİDİP 'DEVAM' DEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçın hakemi Allard Lindhout, karşılaşmanın duraklama dakikalarında Jhon Duran'ın şortundan çekilerek düşürüldüğü bariz penaltıyı VAR'da izlemesine karşın vermemişti.

Yaşananlar sonrası Fenerbahçe, hakem Allard Lindhout'u UEFA'ya şikayet etmiş ve "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzeň FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout’un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA’ya resmî başvurusunu yapmıştır. Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA’nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir. Süreç UEFA nezdinde resmî olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

4. HAKEM OLDU

Fenerbahçe'nin şikayet ettiği hakem Allard Lindhout, Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco-Galatasaray maçına atandı. Hollandalı hakem Allard Lindhout, kritik karşılaşmada 4. hakem olarak görev alacak.