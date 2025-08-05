Fenerbahçe'de 2024-2025 sezonunda takım kaptanı olarak görev yapan Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in ayrılıklarının ardından sarı lacivertli ekipte 2025-2026 sezonunun kaptanları da belli oldu.

TEK KAPTANLI SİSTEM

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin bu sezonki 1. kaptanı Mert Hakan Yandaş oldu. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kararına göre Fenerbahçe'de diğer kaptanlar ise İrfan Can Kahveci, Fred ve Skriniar olacak.

Önceki yıllardan farklı olarak sarı lacivertli ekipte İkinci, üçüncü kaptan kavramı bulunmayacak. Mert Hakan Yandaş dışında pazubandını takacak her isim eşit düzeyde görülecek.

Mourinho'nun bu kararı verirken Mert Hakan Yandaş'ın saha dışında da iletişim ve koordinasyon yeteneğine güvendiği ve takımla olan diyaloğu göz önüne aldığı aktarıldı.