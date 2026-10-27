Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi… Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu. Yaşanan mağlubiyetin ardından teknik direktör İsmail Kartal oldukça eleştirilmişti.

Gün içinde İsmail Kartal ve Fenerbahçe yönetimi, Samandıra'da konuyla ilgili flaş bir toplantı yaptı. Toplantının ardından ayrılık kararı çıktı ve Fenerbahçe’de 4. İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi.

BİR NUMARALI ADAY MONTELLA

İsmail Kartal’ın ayrılığının ardından sarı lacivertlilerde yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu.... Sarı lacivertlilerde teknik direktörlük için bir numaralı aday İtalyan teknik adam Montella.

Milli Takım ile yolları ayırdıktan sonra henüz bir kulüple anlaşmayan İtalyan teknik adamla yönetimin görüşmesi bekleniyor.