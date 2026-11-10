Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu’nun 5-0’lık Çorum galibiyeti ile eli güçlendi. Teknik ekip ve takım kadrosunda yapacağı devrim için kredi kazandı. Belözoğlu’nun teknik heyetinde 11 kişi var ama Pep Guardiola’nın yardımcılığını yapmış bir İspanyol antrenör daha alınması planlanıyor. Belözoğlu’nun rotasını Şampiyonlar Lig ve Süper Lig’deki toplam 7 maç çizecek.

YEDİ KADER SINAVI

Milli ara dönüşü sırasıyla Kocaeli (d), Shakhtar (d), Erzurum, Başakşehir (d), LASK (d), Trabzonspor ve Kasımpaşa (d) maçlarında hedef Süper Lig’de zirve ile puan farkını en aza indirmek, Şampiyonlar Ligi’nde de play-off’u garantilemek olacak. Emre Hoca, bu 7 maçtaki performanslarına göre sarı-lacivertli takımdaki futbolcular hakkında rapor hazırlayacak, yönetime mevkilere göre transfer listesi verecek.

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Yönetim, Belözoğlu ile yapacağı koordineli çalışma sonucu ocakta gerekli takviyelere imza atacak. Gerek Fenerbahçe yönetimi gerekse Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunun kalitesine ve başaracaklarına inanıyor. Sarı-lacivertli futbolcuların da dışarıdan esen kasıtlı olumsuz havadan etkilenmemelerini, şampiyonluk için çalışmaya devam etmelerini sağlamak tek hedef.