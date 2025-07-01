Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr forması giyen Kolombiyalı forvet Jhon Duran için anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler, genç golcüyü özel jetle İstanbul’a getiriyor.

AL NASSR İLE TAM ANLAŞMA, MAAŞI NETLEŞTİ

Foot Mercato’nun haberine göre Fenerbahçe, hem Al Nassr kulübü hem de oyuncu tarafıyla el sıkıştı. Anlaşmaya göre Duran, sarı-lacivertli formayla yılda net 10 milyon Euro kazanacak. Transferin resmiyet kazanması için tek eksik İstanbul’daki sağlık kontrolleri ve imzalar.

UÇAK KOLONBİYA’DAN KALKTI, İSTANBUL'A İNİYOR

Haberde, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek’in de yer aldığı özel jetin Kolombiya’dan havalandığı ve Jhon Duran ile birlikte İstanbul’a hareket ettiği belirtildi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve Jhon Duran'ı taşıyacak özel jet, bu gece TSİ 02.10'da İstanbul'a doğru hareket etti. Kolombiya'nın Medellin şehrinden kalkan LVKLH numaralı özel jeti taraftarlar da havada takip ediyorlar. Oyuncunun saatler içinde İstanbul’a inmesi bekleniyor.

TFF’NİN YABANCI KURALINA TAM UYUMLU

Jhon Duran’ın transferini kolaylaştıran bir diğer detay ise yaş kriteri oldu. 2003 doğumlu olan Kolombiyalı futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon yürürlüğe koyduğu “14 yabancı – en az 2’si 2003 sonrası doğumlu” kuralına da tam uyum sağlıyor.

77 MİLYON EUROLUK TRANSFER, 12 GOLLÜ PERFORMANS

Duran, 2024 Ocak ayında Premier Lig ekibi Aston Villa’dan tam 77 milyon Euro bonservis bedeliyle Al Nassr’a transfer olmuştu. Suudi Arabistan temsilcisinde çıktığı 18 maçta 12 gol kaydeden Duran, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.