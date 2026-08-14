Fenerbahçe, dünyaca ünlü Belçikalı golcü Romelu Lukaku’yu kadrosuna kattı. Napoli’den transfer edilen 33 yaşındaki yıldız, kariyerinde Anderlecht, Chelsea, Everton, Manchester United, Inter ve Roma gibi önemli kulüplerde forma giydi.

8 DİL BİLİYOR

Lukaku’nun futbol dışındaki özellikleri arasında dil yeteneği de öne çıkıyor. UEFA’nın oyuncuyla ilgili hazırladığı profilde Belçikalı yıldızın Flemenkçe, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Lingala, İngilizce ve İtalyanca konuşabildiği belirtiliyor. Ayrıca Almancayı da anladığı ifade ediliyor.

ÇOCUKLUĞUNDA ZORLUKLARLA MÜCADELE ETTİ

Lukaku’nun futbol kariyerinin başlangıcında maddi zorluklarla mücadele ettiği biliniyor. Küçük yaşlarda yaşadığı sıkıntılara rağmen futboldan kopmayan yıldız, zamanla Avrupa futbolunun en tanınan golcülerinden biri haline geldi.

SAHAYA ÇIKMADAN ÖNCE DUA EDİYOR

Dini inancı güçlü olan Lukaku, maçlar öncesinde dua etmesiyle de biliniyor. Futbolun yanı sıra ailesine de büyük önem veren yıldızın annesi ve çocuklarıyla vakit geçirmek, hayatındaki öncelikler arasında yer alıyor.

“TANK” LAKABIYLA TANINIYOR

1.91 metrelik boyu ve güçlü fiziğiyle savunmacılar için zorlu bir rakip olan Lukaku, bu özellikleri nedeniyle “Tank” lakabıyla anılıyor. Belçikalı golcü, kariyeri boyunca attığı yüzlerce golle de Avrupa futbolunun en dikkat çeken santrforları arasında yer aldı.

ŞİMDİ SIRA FENERBAHÇE’DE

Napoli ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Lukaku, 2026 yazında Fenerbahçe’ye transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla yeniden Türkiye’de sahne alacak.