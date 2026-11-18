Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, milli arada teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde hazırlıklarını sürdürürken İspanya'dan gelen transfer haberi sarı-lacivertli camiada hareketliliğe yol açtı.

İspanyol spor mecrası El Gol Digital'in aktardığı bilgilere göre; ara transfer döneminde gol yollarındaki etkinliğini artırmak isteyen La Liga temsilcisi Valencia, rotasını Türkiye'ye çevirdi ve Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi gündemine aldı. Haberde, 32 yaşındaki tecrübeli santrforun İspanyol ekibinin aradığı golcü profiline tam olarak uyduğu ancak bu transferin gerçekleşmesinin hiç de kolay olmayacağı vurgulandı.

TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAKLAR

Kadro planlaması doğrultusunda Umar Sadiq'in olası ayrılığına hazırlanan Valencia yönetiminin, hücum hattında doğacak boşluğu doldurmak adına Vedat Muriqi'yi imza aşamasına getirmek için tüm şartları zorlayacağı ifade edildi.

Bununla birlikte transferin önündeki tek engelin bonservis pazarlıkları olmadığı, Vedat Muriqi'nin de Valencia'ya transfer olabilmek için oldukça yoğun bir çaba sarf etmesi gerektiğine dikkat çekildi. Öte yandan Valencia'nın alternatif golcü adayları arasında Bologna'da kiralık olarak forma giyen Artem Dovbyk ile Tottenham'dan Richarlison'un da bulunduğu belirtildi.

18 MAÇTA 11 SKOR KATKISI VERDİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 18 resmi müsabakada görev alan 32 yaşındaki Vedat Muriqi, rakip fileleri 9 kez havalandırırken 2 de asist yaparak takımına toplam 11 gollük skor katkısı sağladı. İspanya'dan gelen bu ciddi ilgi karşısında sarı-lacivertli yönetimin ve teknik direktör Emre Belözoğlu'nun nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.