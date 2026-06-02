Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimi öncesinde adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, son kozlarını oynamaya başladı. Çalışmalar son hızda sürerken, İngiltere'den flaş bir transfer haberi geldi.

BBC'nin haberine göre Fenerbahçe'nin iki başkan adayı da Marsilya forması giyen İngiliz yıldız Mason Greenwood'u transfer hedefi olarak belirledi. Maddi yükümlülükler nedeniyle oyuncu satmak zorunda olan Marsilya'nın da olası bir ayrılığa kapılarını açık tuttuğu belirtildi.

MARSİLYA'NIN EN SKORER İSMİ

Haberde, Fenerbahçe'nin Marsilya ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcuyla kişisel şartlarda anlaşma konusunda önemli mesafe kat ettiği ve oyuncunun da Sarı-Lacivertli kulübe son derece sıcak baktığı ifade edildi.

Geçen sezon Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıkan 24 yaşındaki hücumcu, 26 gol ve 11 asistle 37 gole direkt katkı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 55 milyon euro...