Sarı-lacivertlı yönetim, tribünlerden gelen uzun süreli talepleri dikkate alarak Maraton Alt E Tribünü’ndeki VIP bölümünü kaldırma kararı verdi. İlgili bölümde kombinesi bulunan taraftarlarla görüşmeler gerçekleştirilirken, yapılacak değişikliğe ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı. Böylece Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım döneminin ilk somut adımı, tribün atmosferini güçlendirmeye yönelik oldu. Yapılacak renovasyonla yaklaşık 370 VIP koltuk standart tribün düzenine dönüştürülecek ve ilgili bloğun kapasitesi 670 kişiye yükselecek. Yönetim, çalışmaların tüm maliyetini kendi imkânlarıyla karşılayacağını açıklarken kulüp bütçesine ek yük getirilmeyeceğini vurguladı. Dün başlayan inşaatın ilk resmi maça kadar tamamlanması ve yeni düzenin taraftarın hizmetine sunulması planlanıyor.

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