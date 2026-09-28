ASENSIO MÜJDEYİ DUYURDU
Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio, bu kez futbol kariyeriyle değil özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi. 30 yaşındaki İspanyol futbolcu ile sevgilisi Lavinia, ailelerini büyütmeye hazırlandıklarını açıkladı.
Çiftin yaptığı duyuruda dünyaya gelecek bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu.
ERKEK BEBEK BEKLİYORLAR
Marco Asensio ile Lavinia, ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. Çift, yaptıkları paylaşımla bebeklerinin erkek olacağını duyurdu.
Böylece Asensio, önümüzdeki aylarda ilk kez baba olmanın heyecanını yaşayacak. Fenerbahçe'nin yıldızı için bu gelişme, kariyerinin yanı sıra özel hayatında da yeni bir dönemin başlangıcı olacak.
Günün Trend Haberleri
Asensio ve Lavinia'nın bebek heyecanı, futbolcunun takipçileri tarafından da ilgiyle karşılandı.
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